«Единая Россия» создала оперштаб помощи пострадавшим в Старобельске

Водолацкий: ЕР открыла оперштаб в Старобельске после удара ВСУ по общежитию

«Единая Россия» создала оперативный штаб в Старобельске для помощи пострадавшим при ночном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа. Об этом сообщил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, оперштаб создан для оперативного решения вопросов по поддержке и оказанию психологической помощи родителям и пострадавшим студентам. Водолацкий также назвал произошедшее чудовищным террористическим актом, подчеркнув, что целью украинских нацистов, действующих под руководством кураторов из Евросоюза, стали дети — учащиеся Старобельского колледжа педагогического университета.

Ночью 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. В момент атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, удар был нанесен с помощью четырех беспилотников самолетного типа.

Ранее помощник министра здравоохранения рассказал о пострадавших при ударе по общежитию в ЛНР.