Помощник министра здравоохранения рассказал о пострадавших при ударе по общежитию в ЛНР

Трое пострадавших при ударе по общежитию в Старобельске в тяжелом состоянии

В больницы ЛНР после удара по общежитию педагогического колледжа в Старобельске госпитализированы восемь пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим.

На месте дежурят бригады скорой помощи. Оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

Утром в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа.

По его данным, в момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. В данный момент спасатели разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техники, двух человек удалось спасти. В данный момент спасательные работы приостановлены из-за угрозы повторной атаки.

Ранее СК возбудил дело о теракте после удара по колледжу в Старобельске.