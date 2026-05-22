Экономист напомнил о предстоящем повышении пенсий в июне

Доцент Балынин: в июне у ряда пенсионеров в РФ значительно вырастут пенсии
В июне у некоторых россиян вырастут пенсии. Повышение затронет тех, кто в мае отметил 80-летний юбилей. Фиксированная часть выплат у них увеличится вдвое, а кроме того будет начислена надбавка за уход, рассказал RT кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин.

На примере эксперт объяснил, как именно изменятся выплаты. Так, если на декабрь пенсия по старости у человека составляла 34 145 рублей, то после январской индексации она выросла на 7,6% до 36 740,02 рубля. В период с февраля по май пенсионеру перечислялась такая же сумма, а в июне с учетом 80-летия, которое человек отметил в мае, выплаты уже придут повышенные.

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля, надбавка за уход — 1413,86 рубля, — пояснил Балынин. — Поэтому в июне в связи с достижением 80-летнего возраста размер страховой пенсии с учётом указанных оснований для увеличений у данного пенсионера возрастёт до 47 738,57 рубля».

Повышение предусмотрено автоматически – никаких дополнительных документов и заявлений подавать не нужно, заключил эксперт.

До этого Игорь Балынин рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что пенсионеры, работавшие официально в 2025 году, получат прибавку к страховой пенсии до 470,28 рубля в августе 2026 года. По его словам, 470,28 рубля — максимально возможная величина августовского увеличения. Если гражданин сформировал, допустим, 1,894 ИПК, то размер пенсии максимально может быть увеличен в августе 2026 года тогда на 296,90 рубля, оценил экономист.

Ранее россиянам напомнили о расширении перечня учитываемого стажа для пенсии.

 
