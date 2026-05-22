Россиянам напомнили о расширении перечня учитываемого стажа для пенсии

Сенатор Мурог: родителям шестерых детей зачтут в стаж для пенсии девять лет
В 2026 году россиянам расширили перечень учитываемых периодов стажа для страховой пенсии по старости, заявил «Газете.Ru» сенатор РФ Игорь Мурог.

«В 2026 году российские пенсионеры получили дополнительные возможности для увеличения размера своих пенсий благодаря расширению перечня учитываемых периодов стажа. Ключевое изменение прежде всего коснулось многодетных родителей: отменено «шестилетнее» ограничение на учет периодов ухода за детьми до полутора лет. Теперь в стаж засчитываются все годы ухода за каждым ребенком независимо от их количества — так, родителям шестерых детей может быть засчитано до девяти лет стажа вместо прежних шести лет. В страховой стаж по‑прежнему включаются периоды службы в армии по призыву, ухода за инвалидами первой группы, детьми-инвалидами или лицами старше 80 лет — за каждый такой год начисляется 1,8 пенсионного балла», — отметил Мурог.

По его словам, помимо этого, на размер пенсии могут повлиять и другие периоды, которые человек не всегда воспринимает как «работу» — например, трудовая деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях учитывается при расчете фиксированной выплаты к пенсии благодаря применению специального районного коэффициента. Также в стаж засчитывается советский период трудовой деятельности — хотя его учет может потребовать дополнительного подтверждения документов, особенно если речь идет о периодах до 2002 года, сказал Мурог. А для работников сельского хозяйства возможны специальные доплаты или льготы в зависимости от конкретных условий и действующего законодательства, добавил сенатор.

Он рекомендовал пенсионерам регулярно проверять правильность учета всех периодов трудовой и иной деятельности через личный кабинет на портале «Госуслуги» или сайте Соцфонда России, заказывая выписку из индивидуального лицевого счета. В ней содержится полная информация о стаже, пенсионных коэффициентах и отчислениях работодателей, пояснил Мурог. При обнаружении неучтенных периодов, дающих право на увеличение пенсии, сенатор посоветовал подготовить подтверждающие документы (паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, свидетельства о рождении детей, военный билет, справки об уходе за нетрудоспособными и т. д.) и подать заявление в СФР — через портал «Госуслуги», по почте или с личным визитом. Социальный фонд обязан рассмотреть обращение в течение пяти рабочих дней при наличии всех необходимых документов, а при необходимости дополнительных проверок — в течение трех месяцев, заключил Мурог.

