Удар ВСУ по колледжу и общежитию в ЛНР привел к жертвам

Лантратова: четыре человека погибли после атаки дронами ВСУ по колледжу в ЛНР
В результате удара украинских беспилотников по колледжу и общежитию в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР), по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в Telegram-канале.

Она отметила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили «прицельный удар по спящим детям».

«По предварительным данным, 4 человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести», — добавила омбудсмен.

Лантратова также заявила, что преднамеренный удар по гражданскому объекту на территории России не должен быть незамеченным со стороны международных организаций.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник рассказал, что удары со стороны противника были нанесены по колледжу в Старобельске тяжелыми БПЛА самолетного типа несколько раз.

Утром 22 мая глава региона Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети. Из-под завалов удалось извлечь несколько пострадавших.

Ранее МЧС показала кадры с места удара ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР.

 
