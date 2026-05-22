МЧС показало кадры с места удара ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР

В Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) сотрудники МЧС России работают на месте обрушения общежития педагогического колледжа, по которому ударили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства, публикуя кадры с места происшествия.

На опубликованном видео показано, как спасатели с помощью специальной техники поднимают рухнувшие плиты и достают из-под завалов молодого человека, которого передают медикам. Также на кадрах видно, что здание колледжа получило значительные повреждения – центральная часть полностью рухнула. Кроме того, показано, как сотрудники МЧС тушат пожар в соседнем здании.

Утром 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины ночью нанесли комбинированный массированный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети.

По его данным, в момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек.

По информации МЧС, из-под завалов извлекли троих человек, предположительно, более 10 человек могут оставаться под обломками.

Ранее тело погибшего было извлечено из-под завалов общежития колледжа в Старобельске.