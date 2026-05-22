В МИД назвали «чудовищными» разрушения после удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Мирошник: под завалами в Старобельске могут быть до 18 человек
Под завалами атакованного ВСУ колледжа в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) могут находиться порядка 18 студентов и преподавателей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Под завалами могут находится до 18 пострадавших из числа студентов и преподавателей ВУЗа», — написал дипломат.

По его словам, на территории филиала «чудовищные разрушения». Основные удары дронами Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по зданию учебного корпуса и общежития филиала ВУЗа.

Утром 22 мая глава региона Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети.

По его данным, в момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Из-под завалов удалось извлечь несколько пострадавших, один человек не выжил.

Ранее МЧС показало кадры с места удара ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР.

 
