Спасательные работы в Старобельске приостановлены из-за угрозы повторной атаки

Спасательные работы на месте обрушения общежития в Старобельске приостановлены из-за угрозы повторной атаки. Об этом сообщили в МЧС России, передает РИА Новости.

Утром в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа.

По его данным, в момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. В данный момент спасатели разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техники, двух человек удалось поднять на поверхность.

По информации главы региона, в городе также повреждены административные здания, магазины и частные дома.

Ранее Мирошник заявил, что виновные в атаке на колледж в Старобельске в ЛНР понесут наказание.