Мирошник назвал «загнанными крысами» ответственных за удар по колледжу в ЛНР

Мирошник: виновные в атаке на колледж в Старобельске в ЛНР понесут наказание

Виновные в атаке на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Старобельске в ЛНР понесут наказание за это военное преступление. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Мирошник назвал эту атаку террористическим актом.

«Это военные преступления, за совершение которых наказание будет неотвратимым», — написал он.

Также Мирошник заявил, что «нацисты, как загнанные крысы, пытаются кусать за самое больное».

Утром в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа.

По его данным, в момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. В данный момент спасатели разбирают завалы зданий, двух человек удалось поднять на поверхность. Под завалами еще находятся дети, поиски продолжаются, добавил Пасечник.

Ранее в Удомле Тверской области обломки беспилотника упали на жилой дом.