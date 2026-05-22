Москвичам обещали дождь 22 мая

Гроза и град ожидаются в Москве 22 мая
В Москве 22 мая ожидаются ливни, гроза и град. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в мессенджере «Макс».

Отмечается, что погода изменится примерно в 14:00. Скорость ветра при грозе достигнет 17 м/с.

Мэрия просит москвичей быть внимательными на улице в непогоду: не прятаться под деревьями от дождя и не парковать вблизи них автомобили.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве ночью 28 мая наступит пик холода. По его словам, температура ночью не поднимется выше +5°C после знойной жары, на смену которой придет осенняя прохлада в сопровождении дождей.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в последний рабочий день этой недели воздух вновь прогреется до +25…+30 градусов. Существенных осадков не ожидается, но местами все-таки может пройти кратковременный дождь с грозой.

Ранее синоптик объяснил расхождения в показаниях домашних термометров и метеостанций.

 
