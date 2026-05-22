Синоптик предупредил жителей Москвы о пике холода

В Москве ночью 28 мая наступит пик холода. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура ночью не поднимется выше пяти градусов после знойной жары, на смену которой придет осенняя прохлада в сопровождении дождей.

«В четверг ожидается пик холода — в сумерках около +5°С, днем всего +8°С... +13°С», — сказал Тишковец.

До этого синоптик рассказал, что 22 мая на севере Московской области может сформироваться смерч, а в столице ожидается мощный ливень с градом.

Тишковец отметил, что в Москве и по области в первой половине дня ожидается переменная облачность, без осадков, к 15:00 мск воздух прогреется до аномальных +27°С…+30°С, но «эта летняя тишина будет обманчивой».

К вечеру с северо-запада начнут разрастаться свинцовые тучи высотой до 12 км, появятся молнии и гром, скорость ветра составит штормовые 20 м/с и более.

Ранее в Москве был побит температурный рекорд.

 
