Названо число детей, которые могут оставаться под завалами в Старобельске

ТАСС: свыше 10 человек остаются под завалами общежития в Старобельске

Из-за удара украинского беспилотника по колледжу в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) под завалами могут находиться более 10 человек. Об этом ТАСС сообщили оперативные службы.

«Под завалами находятся более 10 человек, ведутся поисково-спасательные работы», — рассказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают экстренные службы, оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая.

До этого спасатели извлекли троих человек из-под завалов общежития колледжа. Их передали бригаде скорой медицинской помощи.

Утром 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети.

По его данным, в момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек.

Ранее обломки неразорвавшегося БПЛА нашли у детсада в Ставрополе.