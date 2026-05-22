Спасатели извлекли трех человек из-под завалов в Старобельске

Спасатели извлекли троих человек из-под завалов общежития колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР) после удара украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что спасенных передали бригаде скорой медицинской помощи.

Утром 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины ночью (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети. По его словам, в момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет.

ВСУ регулярно атакуют гражданские объекты на территории ЛНР. Так, 18 мая украинские беспилотники нанесли удар по рейсовому микроавтобусу Лисичанск – Северодонецк. В результате атаки пострадали три человека, одну девушку спасти не удалось.

Ранее обломки неразорвавшегося БПЛА нашли у детсада в Ставрополе.

 
