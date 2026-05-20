Обломки неразорвавшегося БПЛА нашли на кладбище и у детсада в Ставрополе

Владимиров: часть корпуса БПЛА упала на территорию детского сада в Ставрополе

В Ставрополе экстренные службы работают на месте падения украинского беспилотника в Октябрьском районе города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, дрон зацепился за кроны деревьев, после чего его корпус разломился на несколько частей: боевая рухнула на Успенское кладбище, остальные фрагменты обнаружили на территории детского сада.

Владимиров добавил, что детей и воспитателей перевели в безопасное место, им ничто не угрожает.

Губернатор уточнил, что на месте падения обломков беспилотника продолжают работать профильные службы — боевую часть дрона уже обезвредили.

Владимиров также напомнил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

16 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ставропольский край. Вражеские беспилотники сбили над Невинномысском. Пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате налета не зафиксировано.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 20 мая сбили 273 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

Ранее стало известно, откуда ВСУ запускали дроны для атаки на Ставрополь и Ростов.