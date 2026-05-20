Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Обломки неразорвавшегося БПЛА нашли на кладбище и у детсада в Ставрополе

Владимиров: часть корпуса БПЛА упала на территорию детского сада в Ставрополе
Dmytro Smolienko/Reuters

В Ставрополе экстренные службы работают на месте падения украинского беспилотника в Октябрьском районе города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, дрон зацепился за кроны деревьев, после чего его корпус разломился на несколько частей: боевая рухнула на Успенское кладбище, остальные фрагменты обнаружили на территории детского сада.

Владимиров добавил, что детей и воспитателей перевели в безопасное место, им ничто не угрожает.

Губернатор уточнил, что на месте падения обломков беспилотника продолжают работать профильные службы — боевую часть дрона уже обезвредили.

Владимиров также напомнил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

16 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ставропольский край. Вражеские беспилотники сбили над Невинномысском. Пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате налета не зафиксировано.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 20 мая сбили 273 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

Ранее стало известно, откуда ВСУ запускали дроны для атаки на Ставрополь и Ростов.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!