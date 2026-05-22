Мэр Москвы заявил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного беспилотника. Об этом он написал в канале на платформе «Макс» в 8:04 по московскому времени.

«Уничтожен один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 мая перехватили и уничтожили 217 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.

По данным ведомства, военные сбили дроны над 16 областями — Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом.

В Ярославле из-за атаки беспилотных летательных аппаратов было перекрыто движение транспорта в сторону Москвы. В регионе также был объявлен режим беспилотной опасности.

Ранее в Ленинградской области была объявлена опасность атаки дронов.