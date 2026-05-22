Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Синоптик заявил о «съеживании» русской зимы

Синоптик Шувалов: бесснежные зимы в России не станут нормой, они просто съежатся
Amparo Garcia/Shutterstock/FOTODOM

Традиционная русская зима в ближайшее время «съежится». Об этом ТАСС рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что бесснежные зимы не станут нормой в центральной части России.

Шувалов добавил, что «традиционная русская зима» станет меньше по продолжительности, но она останется.

Синоптик добавил, что изменения могут стать заметными уже через пять лет, но вероятность обильных снегопадов и морозов сохранится.

До этого заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в Московском регионе пик аномальной жары пройдет на предстоящих выходных, после чего столбики термометров опустятся сразу на 7–8°C.

При этом специалист предупредил, что прогноз еще будет уточняться, но с высокой долей вероятности очень жаркая погода сохранится в регионе вплоть до 22 мая включительно. Ощутимо прохладнее в Москве и Московской области станет лишь в предстоящие выходные, а до этого столицу и ее окрестности ждут принесенные циклоном грозы при сохраняющихся высоких температурах.

Ранее москвичам назвали самые жаркие дни на этой неделе.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!