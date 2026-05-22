Синоптик заявил о «съеживании» русской зимы

Синоптик Шувалов: бесснежные зимы в России не станут нормой, они просто съежатся

Традиционная русская зима в ближайшее время «съежится». Об этом ТАСС рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что бесснежные зимы не станут нормой в центральной части России.

Шувалов добавил, что «традиционная русская зима» станет меньше по продолжительности, но она останется.

Синоптик добавил, что изменения могут стать заметными уже через пять лет, но вероятность обильных снегопадов и морозов сохранится.

До этого заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в Московском регионе пик аномальной жары пройдет на предстоящих выходных, после чего столбики термометров опустятся сразу на 7–8°C.

При этом специалист предупредил, что прогноз еще будет уточняться, но с высокой долей вероятности очень жаркая погода сохранится в регионе вплоть до 22 мая включительно. Ощутимо прохладнее в Москве и Московской области станет лишь в предстоящие выходные, а до этого столицу и ее окрестности ждут принесенные циклоном грозы при сохраняющихся высоких температурах.

