Москвичей предупредили о резком похолодании после нынешней рекордной жары

В Московском регионе пик аномальной жары пройдет на предстоящих выходных, после чего столбики термометров опустятся сразу на 7-8°C. Об этом сообщил «Интерфаксу» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По словам синоптика, в столице и Подмосковье до конца рабочей недели сохранится сильная жара, однако уже в пятницу во второй половине дня возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

В субботу и воскресенье температура понизится до +20-23°C, вернувшись к климатической норме. Голубев уточнил, что на следующей неделе погода будет держаться в пределах нормы или даже станет чуть прохладнее — около +18-23°C.

При этом специалист предупредил, что прогноз еще будет уточняться, но с высокой долей вероятности очень жаркая погода сохранится в регионе вплоть до 22 мая включительно. Ощутимо прохладнее в Москве и Московской области станет лишь в предстоящие выходные, а до этого столицу и ее окрестности ждут принесенные циклоном грозы при сохраняющихся высоких температурах.

Ранее москвичам назвали самые жаркие дни на этой неделе.