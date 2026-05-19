Москвичей предупредили о грозах со шквалистым ветром

Синоптик Шувалов: на этой неделе на Москву обрушатся грозы и шквалистый ветер
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В течение всей текущей рабочей недели в Москве сохранится аномально жаркая погода, которая завершится в пятницу грозами и шквалистым ветром. Об этом в беседе с RT предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, до 22 мая включительно в столичном регионе температура воздуха не опустится ниже +29…+32 градусов. А в пятницу со второй половины дня начнутся кратковременные грозовые дожди.

«Поскольку перед этим была жара, грозы могут быть сильными, со шквалистым ветром до 15-18 м/с», — добавил синоптик.

Ветер сменит направление на северо-западный. На субботу Шувалов спрогнозировал жителям столичного региона продолжение кратковременных дождей, а также понижение температуры воздуха до более комфортных значений – она будет колебаться от +23 до +24 градусов. В воскресенье погода будет аналогичной, но осадков уже не ожидается, заключил синоптик.

Москвичам ранее рассказали о самых жарких днях на неделе.

 
