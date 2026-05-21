Россельхознадзор предупредил Армению по поводу ограничения ввоза цветов в Россию

Россельхознадзор направил письмо об ограничении поставок цветов в адрес руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что направили официальное письмо в адрес руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграна Петросяна.

«Также информируем о том, что Россельхознадзор взаимодействует с компетентным органом республики», —  говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении. Из сообщения следует, что временная мера вступает в силу с 22 мая и будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств.

Позднее бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский рассказал, что введение Россельхознадзором ограничений на ввоз армянских цветов станет серьезным стресс-тестом для агросектора Армении. Учитывая взрывной рост поставок в начале года (на 47%), в годовом выражении потенциальные потери Армении могут составить от $45 млн до $50 млн, если запрет затянется на 12 месяцев.

Ранее в МИД РФ заявили, что Армения не сможет «танцевать на двух свадьбах».

 
