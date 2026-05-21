В МИД РФ заявили, что Армения не сможет «танцевать на двух свадьбах»

Галузин: у Армении не получится танцевать на двух свадьбах одновременно

Армения не сможет «танцевать на двух свадьбах» одновременно. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совета безопасности РФ по взаимодействию со странами ближнего зарубежья, передает РИА Новости.

«Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», — сказал он, имея ввиду Евразийский экономический союз и Европейский союз.

В мае в Ереване прошел первый саммит ЕС — Армения, где стороны подтвердили европейские стремления республики и наметили курс на экономическую интеграцию.

До этого Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая ограничений на ввоз цветочной продукции из Армении. В ведомстве заявили, что ограничения будут действовать до завершения инспекции армянских тепличных хозяйств и анализа ее результатов.

Российская сторона утверждает, что ранее направленные Ереваном гарантии безопасности продукции не привели к снижению числа нарушений.

Ранее в МИД Армении уточнили позицию по выходу из ЕАЭС.