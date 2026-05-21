Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД РФ заявили, что Армения не сможет «танцевать на двух свадьбах»

Галузин: у Армении не получится танцевать на двух свадьбах одновременно
Владимир Астапкович/РИА Новости

Армения не сможет «танцевать на двух свадьбах» одновременно. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совета безопасности РФ по взаимодействию со странами ближнего зарубежья, передает РИА Новости.

«Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», — сказал он, имея ввиду Евразийский экономический союз и Европейский союз.

В мае в Ереване прошел первый саммит ЕС — Армения, где стороны подтвердили европейские стремления республики и наметили курс на экономическую интеграцию.

До этого Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая ограничений на ввоз цветочной продукции из Армении. В ведомстве заявили, что ограничения будут действовать до завершения инспекции армянских тепличных хозяйств и анализа ее результатов.

Российская сторона утверждает, что ранее направленные Ереваном гарантии безопасности продукции не привели к снижению числа нарушений.

Ранее в МИД Армении уточнили позицию по выходу из ЕАЭС.

 
Теперь вы знаете
Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!