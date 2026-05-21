Бизнесмен Цукерман вслед за Миндичем подал на Зеленского в суд

Украинский бизнесмен Александр Цукерман вслед за предпринимателем Тимуром Миндичем подал в суд иск об отмене санкций, введенных против него главой государства Владимиром Зеленским. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«О, Цукерман тоже решил последовать примеру Миндича и подал иск. <...> Говорит, санкции плохие», — написал он.

Депутат также опубликовал данные судебной системы, из которых следует, что иск о признании указа Зеленского от 13 ноября 2025 года противоправным и его отмене должен рассмотреть Кассационный административный суд.

Накануне Железняк сообщил, что Миндич подал в суд иск с требованием отменить санкции. До этого Миндич подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против самого Железняка.

В ноябре прошлого года, пытаясь отгородиться от разразившегося коррупционного скандала, украинский лидер ввел санкции против Миндича как против гражданина Израиля, украинские активы Миндича не были арестованы.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее иск Миндича против Зеленского назвали «договорняком».