Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Бизнесмен Цукерман вслед за Миндичем подал на Зеленского в суд

Нардеп Железняк: Цукерман подал в суд об отмене санкций, введенных Зеленским
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский бизнесмен Александр Цукерман вслед за предпринимателем Тимуром Миндичем подал в суд иск об отмене санкций, введенных против него главой государства Владимиром Зеленским. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«О, Цукерман тоже решил последовать примеру Миндича и подал иск. <...> Говорит, санкции плохие», — написал он.

Депутат также опубликовал данные судебной системы, из которых следует, что иск о признании указа Зеленского от 13 ноября 2025 года противоправным и его отмене должен рассмотреть Кассационный административный суд.

Накануне Железняк сообщил, что Миндич подал в суд иск с требованием отменить санкции. До этого Миндич подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против самого Железняка.

В ноябре прошлого года, пытаясь отгородиться от разразившегося коррупционного скандала, украинский лидер ввел санкции против Миндича как против гражданина Израиля, украинские активы Миндича не были арестованы.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее иск Миндича против Зеленского назвали «договорняком».

 
Теперь вы знаете
Ядерные учения РФ и Белоруссии и перенос платы за VPN-трафик: главное за 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!