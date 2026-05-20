Миндич подал в суд на Зеленского из-за санкций

Украинский бизнесмен Тимур Миндич подал в суд иск с требованием отменить санкции, введенные против него президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне коррупционного скандала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Тимур Миндич подал еще один иск. Уже не против меня, а против своего друга Зеленского. Оспаривает указ о санкциях», — отметил он в своей публикации.

До этого Миндич подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против депутата Железняка.

В ноябре 2025 года, пытаясь отгородиться от разразившегося коррупционного скандала, Зеленский ввел санкции против Миндича как против гражданина Израиля, украинские активы Миндича не были арестованы.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

