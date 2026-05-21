Иск Миндича против Зеленского назвали «договорняком»

Экс-нардеп Олейник: иск Миндича против Зеленского может быть договорняком 
Иск обвиняемого в коррупции бизнесмена Тимура Миндича против украинского лидера Владимира Зеленского об отмене введенных него санкций, скорее всего, является «договоряком» предпринимателя и президента. Главная цель такого сговора – показать принципиальность главы государства в борьбе с коррупцией и при этом дать возможность снять ограничения с Миндича. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-нардеп Владимир Олейник.
 
«Мы наблюдаем с вами очередной спектакль, который разыгрывает Квартал 95... Это показуха. Я не исключаю, что по договорняку между Миндичем и Зеленским Миндич обратился в суд», — отметил бывший украинский парламентарий.
 
По словам Олейника, такой «договорняк» нужен Зеленскому и Миндичу для того, чтобы показать принципиальность украинского лидера в отношении борьбы с коррупцией.
 
«Кто может сейчас сказать, что Зеленский, который лишил гражданства [Миндича], наложил санкции быстренько не него, является его подельником? Дешевый трюк, но проходит», — сказал экс-нардеп.
 
21 мая депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о том, что Миндич подал в суд иск с требованием отменить санкции, введенные против него президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне коррупционного скандала. 
 
В ноябре 2025 года, пытаясь отгородиться от разразившегося коррупционного скандала, Зеленский ввел санкции против Миндича как против гражданина Израиля, украинские активы Миндича не были арестованы.
 
 
 

 

