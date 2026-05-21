Приговоренный к восьми годам экс-мэр Владимира ушел на СВО

Бывший мэр Владимира Дмитрий Наумов, осужденный на восемь лет за получение взятки, ушел в зону проведения спецоперации. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев, передает РИА Новости.

«Дмитрий Викторович находится на СВО», — заявил он.

19 января пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону сообщила, что Дмитрия Наумова приговорили к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере. Кроме того, он обязан выплатить штраф 11 млн рублей. Арест был наложен на изъятые в ходе обысков денежные средства и украшения на сумму около 1,3 млн рублей, а также автомобиль стоимостью около 4,3 млн рублей, оформленный на супругу фигуранта.

Наумов также лишен права занимать подобные должности сроком на пять лет.

По версии следствия, мэр помог назначить членов организованной преступной группы на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами», в том числе одного из организаторов незаконного бизнеса, который был назначен заместителем директора МКУ.

Ранее российский мэр, отсидевший 12 лет из-за взятки, намерен вернуться в политику.

 
