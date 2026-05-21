Путина попросили сохранить Шуховскую башню

Представители архитектурного сообщества, инженеры и реставраторы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить подлинные конструкции радио- и телебашни архитектора Владимира Шухова на Шаболовке, которую хотят перестроить с использованием новых материалов, пишет портал «Архи.ру».

«Шуховская башня представляет ценность не только как инженерная идея или узнаваемый силуэт, но прежде всего как аутентичный памятник, созданный в 1922 году усилиями отечественной инженерной и производственной школы в тяжелейший исторический период становления страны. Культурная и историческая ценность прославленной гиперболоидной конструкции заключается не только в уникальном инженерном замысле Владимира Шухова, но и в подлинности материала, конструкций и технологических особенностей этого живого памятника», — говорится в обращении.

Авторы отмечают, что в 2022 году оригинальные металлические конструкции памятника рационализма были исключены из предмета охраны. Теперь в рамках реконструкции их могут заменить на новые, что фактически приведет к утрате одного из самых узнаваемых зданий русского авангарда.

В обращении к Путину специалисты предлагают наложить мораторий на проект реконструкции и вместо этого дать старт проекту научной реставрации. Кроме того, архитекторы просят президента скорректировать предмет охраны и вернуть туда оригинальные конструкции Шухова.

Среди подписавшихся под письмом значатся десятки архитектурных бюро и архитекторов, а также сотни россиян.

«Шуховскую башню спасти нужно однозначно! В назидание будущим инженерам-как раньше умели изящно владели рассчетами на прочность и делали их без компьютеров, вручную», «Шуховская башня — это символ района, его неотъемлемая черта, ее должны сохранить в первоначальном виде», «Более ста лет тому уникальному сооружению! «Давайте же сограним для наших детей и внуков его уникальность!» — пишут они.

Радиобашня Шухова была построена вскоре после Октябрьской революции и Первой Мировой войны по проекту русского архитектора и инженера Владимира Шухова, в 1922 году она начала транслировать первые радиопередачи. Позже ее использовали и для телевидения: до постройки Останкинской телебашни она была самой высокой постройкой в СССР. В настоящее время башня используется для размещения передатчиков мобильной связи.

