Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Путина попросили сохранить Шуховскую башню

К Путину обратились с просьбой сохранить Шуховскую радиобашню на Шаболовке
Антон Денисов/РИА Новости

Представители архитектурного сообщества, инженеры и реставраторы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить подлинные конструкции радио- и телебашни архитектора Владимира Шухова на Шаболовке, которую хотят перестроить с использованием новых материалов, пишет портал «Архи.ру».

«Шуховская башня представляет ценность не только как инженерная идея или узнаваемый силуэт, но прежде всего как аутентичный памятник, созданный в 1922 году усилиями отечественной инженерной и производственной школы в тяжелейший исторический период становления страны. Культурная и историческая ценность прославленной гиперболоидной конструкции заключается не только в уникальном инженерном замысле Владимира Шухова, но и в подлинности материала, конструкций и технологических особенностей этого живого памятника», — говорится в обращении.

Авторы отмечают, что в 2022 году оригинальные металлические конструкции памятника рационализма были исключены из предмета охраны. Теперь в рамках реконструкции их могут заменить на новые, что фактически приведет к утрате одного из самых узнаваемых зданий русского авангарда.

В обращении к Путину специалисты предлагают наложить мораторий на проект реконструкции и вместо этого дать старт проекту научной реставрации. Кроме того, архитекторы просят президента скорректировать предмет охраны и вернуть туда оригинальные конструкции Шухова.

Среди подписавшихся под письмом значатся десятки архитектурных бюро и архитекторов, а также сотни россиян.

«Шуховскую башню спасти нужно однозначно! В назидание будущим инженерам-как раньше умели изящно владели рассчетами на прочность и делали их без компьютеров, вручную», «Шуховская башня — это символ района, его неотъемлемая черта, ее должны сохранить в первоначальном виде», «Более ста лет тому уникальному сооружению! «Давайте же сограним для наших детей и внуков его уникальность!» — пишут они.

Радиобашня Шухова была построена вскоре после Октябрьской революции и Первой Мировой войны по проекту русского архитектора и инженера Владимира Шухова, в 1922 году она начала транслировать первые радиопередачи. Позже ее использовали и для телевидения: до постройки Останкинской телебашни она была самой высокой постройкой в СССР. В настоящее время башня используется для размещения передатчиков мобильной связи.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет выставка Веры Мухиной.

 
Теперь вы знаете
Ядерные учения РФ и Белоруссии и перенос платы за VPN-трафик: главное за 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!