Как русский инженер вдохновился перевернутой корзиной и сделал водонапорную башню шедевром

Владимир Шухов в 1891 году и Шуховская башня на Шаболовке в 1985 году

На заставках передачи «Голубой огонек» с советских времен изображен ажурный сетчатый узор. Это — память о Шуховской башне на Шаболовке, откуда в середине XX века вещало советское телевидение. Инженер Шухов начал свою карьеру как проектировщик нефтяной техники, а первая его ажурная башня была лишь хозяйственной постройкой. О жизни русского инженера, о его идеях и уникальном стиле архитектуры — в материале «Газеты.Ru».

Инженер-нефтяник

Владимир Шухов родился в городе Грайворон Белгородской области в бедной дворянской семье. Это было в 1853-ем году. Образование получил в Императорском Московском техническом училище, позже преобразованном в МГТУ имени Баумана. Поначалу молодой Шухов не интересовался архитектурой, — на старших курсах он спроектировал форсунку для паровых котлов, которая активно использовалась в конце XIX века. Вскоре после окончания института инженер отправился в США для ознакомления с американской нефтяной отраслью.

Вскоре после возвращения в Россию его пригласили работать в Баку, где тогда начинали добывать российскую нефть. Будучи главным инженером компании «Бр. Нобель», к 1878 году он построил первый в России нефтепровод длиной 10 км. Первые патенты Шухова также касались добычи, переработки и транспортировки нефти, — словом, в то время трудно было представить, что одну из московских башен назовут его именем.

Конструкции Шухова отличались рациональным проектированием. Они обладали минимальным весом, в них всегда закладывался учет цены, но особенно важно было «с умом» относиться к прочностным характеристикам материала. Например, известно, что сталь хорошо держит нагрузку на растяжение и хуже на сгибание. Следовательно, в идеале стальные детали изделия должны были исключительно растягиваться. В дальнейшем этот принцип прочно вошел в инженерную практику: например, по этому принципу спроектирована Останкинская телебашня, которую от падения удерживают натянутые внутри тросы.

close 100% Вид на Шуховскую башню на улице Шаболовка в Москве, 2001 год Владимир Вяткин/РИА Новости

Ажурная водонапорная башня

Прообраз сетчатых конструкций Шаболовской башни изначально появился при проектировании павильонов нижегородской Всероссийской выставки 1896 года. В мире, где почти все строили из камня или дерева, ажурные стальные конструкции притягивали взгляд и производили впечатление.

«Их ни на что прежнее не похожий внешний облик органично вытекает из свойств материала и до конца исчерпывает его возможности в построении формы, и эта «чистая» инженерная идея никак не маскируется и не декорируется «лишними» элементами», — описывает конструкции своего деда правнучка инженера Елена Шухова в статье «Труды и дни инженера В. Г. Шухова» /(журнал «Наше наследие», № 70, 2004).

На этой же выставке Шухов продемонстрировал свою первую гиперболоидную башню. Слово «гиперболоид» заимствовано из математики. Так называют поверхность, по форме похожую на две воронки, соединенные меж собой узкими частями (как песочные часы). Эта башня была маленькой, высотой всего 25м, но впечатляла своей прозрачностью, простотой и легкостью. При этом постройка имела совсем не романтичное назначение и была всего лишь водонапорной башней.

Ажурную форму Шухов придумал, глядя на крестьянские корзины.

«Однажды прихожу раньше обычного в свой кабинет и вижу: моя ивовая корзинка для бумаг перевернута вверх дном, а на ней стоит довольно тяжёлый горшок с фикусом. И так ясно встала передо мной будущая конструкция башни. Уж очень выразительно на этой корзинке было показано образование кривой поверхности из прямых прутков», — приводит слова Шухова его правнучка.

Этот парадокс сохраняется и в других шуховских башнях: если присмотреться внимательно, можно заметить, что они составлены из прямых стальных деталей, несмотря на изогнутую форму поверхности. На выставке 1896 года конструкция произвела фурор, и вскоре подобными водонапорными башнями оказалась застроена вся Россия от Москвы до Сахалина.

close 100% Строительство овального павильона с сетчатым стальным висячим покрытием для Всероссийской выставки 1896 года в Нижнем Новгороде А.О. Карелин/Wikimedia Commons

Радиобашня на Шаболовке

Строительство знаменитой московской Шуховской радиобашни началось уже при советской власти в 1919-ом году. Приказ о строительстве был подписан лично Владимиром Лениным с указанием, что возвести радиостанцию необходимо как можно скорее, поскольку большевикам в ходе Гражданской войны было важно поддерживать дальнюю связь.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Работы велись в условиях крайнего дефицита ресурсов. «Прессов для гнутья колец нет. Троссов и блоков нет. Дров для рабочих нет. В конторе холод, писать очень трудно. Чертежных принадлежностей нет», — писал инженер в дневнике. Поэтому оказалось особенно выгодным, что для возведения подобных конструкций не нужны строительные леса.

Шуховская радиобашня состоит из шести секций, каждая — отдельный гиперболоид. Поскольку верхние секции меньше диаметром, чем нижние, их собирали внутри нижних. По завершении сборки секцию поднимали наверх с помощью кранов и закрепляли там. Чтобы поднимаемая секция прошла сквозь верхнюю горловину нижней, ее крепления ослабляли и растягивали.

close 100% Шуховская башня на Шаболовке Wikimedia Commons

Все шло хорошо до момента, пока 29 июня 1921 года четвертая секция не сорвалась при подъеме и не повредила нижние. Обошлось без жертв, но Шухов все равно оказался на волосок от смерти. В то время в стране царила паранойя, советской власти повсюду виделись шпионы и диверсанты. Инженера вызвали на допрос в ГПУ и, вероятно, при других обстоятельствах он бы оттуда не вышел. Однако большевикам нужна была башня, а второго специалиста уровня Шухова в стране не было. Поэтому его отпустили и велели продолжать стройку.

«Приговор Шухову — условный расстрел», — записал он в дневнике.

Строительство пришлось начинать, по сути, сначала. В эксплуатацию радиостанцию имени Коминтерна сдали лишь 19 марта 1922 года.

Коммунистический символ

Башня поражала современников и еще до своего завершения стала символом молодой советской власти. Ее рисовали на пропагандистских плакатах, о ней слагали стихи, а пролетарские газеты писали восторженные заметки.

Наше гордое Творенье

Выше хмурых облаков,

Знак — Свободы, Единенья, —

Башня Радостных Веков…

— писал петроградский журнал «Пламя» в 1919 году.

Именно под влиянием построенной Шуховской башни Алексей Толстой в 1926-ом году написал фантастический роман «Гиперболоид инженера Гарина». Судьба заглавного героя совсем не похожа на жизнь инженера Шухова. Его гиперболоид — это источник мощного излучения, которое бы в современной фантастике назвали лазерным. По сюжету Гарин сначала становится богачом, добывая с помощью своего изобретения золото, затем захватывает власть в США и устанавливает диктатуру. И, наконец, погибает, будучи свергнут восставшими рабочими при помощи советской разведки.

Шухов же после завершения строительства продолжил труд инженера, став в 1929 году почетным членом АН СССР. Он также принял участие в проекте ГОЭЛРО по электрификации страны. Под его руководством были построены гиперболоидные опоры ЛЭП на реке Ока, очень похожие на московскую башню. Две опоры ЛЭП просуществовали до XXI века как памятник архитектуры, пока в 2005 году одну из них незаконно не разобрали на металл.

close 100% Две 128-метровые башни Шухова на берегу Оки, 1988 год Игорь Казусь/Wikimedia Commons

Построенная в Москве Шуховская радиобашня к 1939-ом году начала использоваться для трансляции телепередач и на долгие годы стала символом советского телевидения. До сих пор ее схематическое изображение можно увидеть на заставке новогодней передачи «Голубой огонек».