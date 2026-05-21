В Москве пройдет выставка о творчестве Веры Мухиной

Выставка «Вера Мухина: диалоги, грани» стартует 3 июня во Всероссийском музее декоративного искусства. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе музея.

Мероприятие продлится в Москве до 27 сентября. На выставке расскажут о жизни и творчестве скульпторши Веры Мухиной. К примеру, о ее учении в Париже, знакомстве со стекольными мастерскими Италии и Франции и создании экспериментальной лаборатории художественного стекла в Ленинграде.

Завершит выставку раздел «Наш современник». Там будут представлены работы современных художников по стеклу — Андрея Криволапова, Алексея Дрождина и Антона Лукашова. Их творчество вдохновлено идеями и техниками, которые использовала Мухина.

Куратор выставки Кирилл Гаврилин, а архитектор проекта и автор художественной концепции — Юлия Наполова.

«Наш музей хранит одну из крупнейших в России коллекций декоративного искусства — и именно здесь наследие Мухиной обретает подлинный контекст. Эта выставка — не ретроспектива и не памятник. Это рассказ о том, как смелость художника, его талант и страсть рождают искусство, опережающее своё время. Мухина рискнула — и открыла целую эпоху», — рассказала директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.

