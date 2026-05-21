Сотрудники ГИБДД, спасшие ребенка из пожара в ХМАО, получат премию имени Кеосаяна

Сотрудники ГИБДД Алексей Земеров и Заур Рамазанов, спасшие ребенка из горящего дома в Ханты-Мансийске, получат 11-ю премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Одиннадцатую премию имени Тиграна получат лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли людей из горящего дома в Ханты-Мансийске», — сказала она.

21 мая стало известно, что в Ханты-Мансийске 25-летний Земеров спас ребенка из пожара. Оказавшись на месте происшествия вместе с напарником, он вошел в горящий дом, где увидел плачущую 10-летнюю девочку и вынес ее на улицу. Причем третий год работающий в ГИБДД Земеров не впервые спасает людей из огня — в прошлом году мужчина вытащил из горящей машины мать с двумя детьми.

Отец девочки, обратился к полицейским со словами благодарности. Мужчина признался, что когда вспыхнул огонь, он бросился тушить его своими руками, а ребенок в это время перепугался и расплакался.

