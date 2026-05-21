Отец спасенной из огня девочки в ХМАО обратился к сотрудникам ГИБДД

Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Отец пятилетней девочки, спасенной из пожара в Ханты-Мансийске сотрудниками ГИБДД, обратился к ним со словами благодарности. В беседе с RT мужчина признался, что когда вспыхнул огонь, он бросился тушить его своими руками, а ребенок в это время перепугался и расплакался.

Отец семейства сообщил, что дом, охваченный пожаром, был на четверых хозяев – огонь в сторону жилища семьи двинулся с противоположной стороны, поддерживаемый ветром. Его разбудил сосед, после чего на место ЧП прибыли сотрудники ДПС, которые помогли пострадавшим покинуть дом.

«Спасибо им за это... Я побежал тушить дом своими силами. Дочка, конечно, сильно испугалась», — сказал мужчина, добавив, что сейчас дом ремонтируется, а причина возгорания – выясняется.

Напомним, сообщалось, что в Ханты-Мансийске 25-летний сотрудник ГИБДД Алексей Земеров спас ребенка из пожара. Оказавшись на месте происшествия вместе с напарником, он вошел в горящий дом, где увидел плачущую 10-летнюю девочку и вынес ее на улицу. Причем третий год работающий в ГИБДД Земеров не впервые спасает людей из огня – в прошлом году мужчина вытащил из горящей машины мать с двумя детьми.

