На Кубани десятки детей эвакуировали из поликлиники из-за пожара

МЧС: 40 человек эвакуированы при пожаре в поликлинике на Кубани

В Краснодарском крае из поликлиники в станице Павловской эвакуировали 40 человек, в том числе 20 детей из-за пожара. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на региональное управление МЧС.

Как уточняется, произошло возгорание оргтехники и мебели на одном квадратном метре. На данный момент пожар уже ликвидирован.

До этого Telegram-канал Kub Mash писал, что очаг возгорания был в кабинете педиатра. Они почувствовали сильный запах горелого пластика. Всех посетителей поликлиники эвакуировали. Официально информация о пожаре не подтверждалась.

14 мая Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в этой же поликлинике в станице Павловской произошел потоп. Причиной стали сильные ливни в населенном пункте. Предварительно, внутрь здания хлынула вода из-за сломанной системы отвода стоков с крыши.

По данным канала, поликлинику начали строить в 2022 году. Стоимость работ превысила 1 млрд рублей, две трети из этой суммы были выделены из регионального бюджета. В публикации указали, что работы на объекте были выполнены с несоблюдением графика и несоответствием качества строительства.

