В Ханты-Мансийске полицейский спас 10-летнюю девочку из горящего дома

Сотрудник ГИБДД Земеров из ХМАО рассказал о спасении ребенка из пожара

В Ханты-Мансийске 25-летний сотрудник ГИБДД Алексей Земеров спас ребенка из пожара. Оказавшись на месте происшествия, он вошел в горящий дом, где увидел плачущую 10-летнюю девочку и вынес ее из огня. О случившемся он рассказал в беседе с RT.

По словам Земерова, когда вспыхнул дом, он с напарником первыми оказались на месте ЧП. Причем сначала мужчина решил, что все люди покинули дом, а соседи просто смотрели на пожар, однако позднее выяснилось, что семья еще внутри.

«Мы быстро зашли внутрь, родители немного замешкались, так как только что проснулись. Пытались собрать документы, хотя внутри уже был дым. Я быстро взял ребенка и вынес его на улицу», — вспоминает герой..

По его словам, девочка перепугалась и расплакалась – ее пришлось долго успокаивать.

Алексей Земеров, третий год работающий в ГИБДД, не впервые спасает людей из огня – в прошлом году мужчина вытащил из горящей машины мать с двумя детьми.

Ранее мужчина спас из пожара 85-летнюю соседку в инвалидной коляске с помощью кувалды.