Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Ханты-Мансийске полицейский спас 10-летнюю девочку из горящего дома

Сотрудник ГИБДД Земеров из ХМАО рассказал о спасении ребенка из пожара
Павел Михеев/РИА Новости

В Ханты-Мансийске 25-летний сотрудник ГИБДД Алексей Земеров спас ребенка из пожара. Оказавшись на месте происшествия, он вошел в горящий дом, где увидел плачущую 10-летнюю девочку и вынес ее из огня. О случившемся он рассказал в беседе с RT.

По словам Земерова, когда вспыхнул дом, он с напарником первыми оказались на месте ЧП. Причем сначала мужчина решил, что все люди покинули дом, а соседи просто смотрели на пожар, однако позднее выяснилось, что семья еще внутри.

«Мы быстро зашли внутрь, родители немного замешкались, так как только что проснулись. Пытались собрать документы, хотя внутри уже был дым. Я быстро взял ребенка и вынес его на улицу», — вспоминает герой..

По его словам, девочка перепугалась и расплакалась – ее пришлось долго успокаивать.

Алексей Земеров, третий год работающий в ГИБДД, не впервые спасает людей из огня – в прошлом году мужчина вытащил из горящей машины мать с двумя детьми.

Ранее мужчина спас из пожара 85-летнюю соседку в инвалидной коляске с помощью кувалды.

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!