Стало известно, когда суд рассмотрит жалобы на решение по иску «Роснано»

РИА: суд 26 мая рассмотрит жалобу на решение по иску «Роснано» к Чубайсу
Александр Вильф/РИА Новости

Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 26 мая рассмотрение жалоб по делу о взыскании с бывших руководителей «Роснано» более 5,5 млрд рублей убытков по проекту Plastic Logic. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Жалобы подали все ответчики, в отношении которых удовлетворен иск, а также «Роснано», так как суд первой инстанции отклонил исковые требования компании к одному из ответчиков.

27 апреля Гагаринский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору компании «Пластик лоджик» Борису Галкину по делу о растрате более 6 млрд рублей, которые «Роснано» выделяло на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.

9 марта стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении трех бывших руководителей «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет об Артуре Галстяне, Борисе Подольском и Марине Касенковой.

Сам Чубайс обвинил «новых руководителей» госкорпорации «Роснано» в том, что они якобы инициировали «все эти решения», и заявил, что «все эти обвинения» против экс-топ-менеджеров госкорпорации «являются издевательством над законом».

Ранее Чубайс заявил, что является оппозиционером, и потребовал от Канады снять с него санкции.

 
