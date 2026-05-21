В Латвии депутата, выступившего в защиту русского языка, лишили мандата

Депутат Рижской думы Алексей Росликов, выступивший против дискриминации русскоязычных в Латвии, лишился мандата. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Сегодня меня лишили не только мандата депутата, но и поста главы фракции Рижского городского законодательного собрания», — сказал Росликов.

По его словам, это решение ему объяснили тем, что он поддерживает Россию и Белоруссию, находится на их территории и является угрозой национальной безопасности Латвии.

5 июня прошлого года Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации». Депутат выступил против включения этого проекта в повестку дня. Он напомнил, что значительную часть населения страны составляют русскоязычные граждане, которые ежедневно дома говорят по-русски.

Через несколько дней в отношении Росликова возбудили уголовное дело. Депутата заподозрили в оказании содействия России в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды»

Ранее в России назвали латвийского депутата Росликова русским патриотом.

 
