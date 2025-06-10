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В России назвали латвийского депутата Росликова русским патриотом

Миронов заявил, что латвийский депутат Росликов является русским патриотом
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Aleksejs Roslikovs/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат латвийского парламента Алексей Росликов, попавший под уголовное дело на родине за слова в поддержку русского языка, является настоящим русским патриотом, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Его цитирует РИА Новости.

«Нам необходимо понимать необходимость защиты <...> русского языка <...>. И в этой связи не могу не вспомнить настоящего русского патриота, депутата латвийского сейма Алексея Росликова, который на днях не побоялся выступить в защиту русскоязычных жителей Латвии», — сказал Миронов.

Он выразил надежду, что МИД РФ и российские спецслужбы защитят Росликова от произвола латвийских властей.

Накануне в отношении Росликова возбудили уголовное дело. Депутата заподозрили в оказании содействия России в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды».

5 июня Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации».

Депутат выступил против включения этого проекта в повестку дня. Он напомнил, что значительную часть населения страны составляют русскоязычные граждане, которые ежедневно дома говорят по-русски.

Ранее Медведев назвал приличным человеком латвийского депутата, выступившего на русском языке.

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