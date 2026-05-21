Россиянин первым в истории покорил Эверест на одних руках

Владимир Астапкович/РИА Новости

Уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который совершил восхождение на Эверест на одних руках. О покорении высочайшей вершины Земли россиянин сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Набиев рассказал, что взошел на вершину Эвереста 20 мая в 08:16 по непальскому времени. Сделал он это, не имея обеих ног.

«Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь — боритесь. Боритесь до конца, пожалуйста. Оно того стоит», — написал мужчина.

Рустам Набиев лишился обеих ног при обрушении казармы в Омске в 2015 году. Он провел под завалами около семи часов. В результате трагедии не выжили 24 человека.

В мае прошлого года телеведущая и блогер Виктория Боня покорила Эверест. Она поднялась на вершину 8848 метров со второй попытки. Боня призналась, что ее вдохновила 60-летняя женщина, которая взошла на гору.

В феврале 2026 года национальная ассамблея Непала приняла законопроект, ужесточающий правила восхождения на Эверест. Согласно документу, перед попыткой подняться на высочайшую вершину мира альпинисты должны совершить восхождение на одну из гор, расположенных в Гималаях на высоте около семи тысяч метров. Закон призван уменьшить очереди на маршрутах, количество несчастных случаев и нагрузку на спасательные службы.

Ранее в Непале захотели запустить на Эверест китайского робота-гуманоида.

 
