Виктория Боня покорила Эверест

Телеведущая Боня поднялась на гору Эверест со второй попытки

Телеведущая Виктория Боня покорила гору Эверест. Об этом сообщается на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), посвященной восхождению на пик.

Боня поднялась на вершину 8848 метров со второй попытки. Это произошло утром 19 мая.

1 мая Боня сообщила, что планирует возобновить восхождение на Эверест, несмотря на плохое самочувствие. Она рассказала, что до сих пор чувствует слабость после болезни, но ее вдохновила 60-летняя женщина, которая взошла на гору.

Недавно Боня призналась, что готова пожертвовать жизнью ради восхождения на Эверест. Сейчас знаменитость вернулась в лагерь и планирует отправиться на отдых в поселок Намче-Базар, где проведет 3-4 дня.

Накануне во время подготовки к восхождению Боня пожаловалась, что страдает от герпеса.

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