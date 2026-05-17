Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Непале могут запустить на Эверест китайского робота-гуманоида

Kathmandu Post: минтуризма рассматривает возможность запуска робота на Эверест
Purnima Shrestha/Reuters

Власти рассматривают возможность запуска на Эверест китайского робота-гуманоида Unitree G1 для уборки мусора с вершины, а также для помощи в мониторинге состояния ледников. Об этом сообщает Kathmandu Post со ссылкой на министерство туризма страны.

По данным издания, американская некоммерческая организация Geologic Dome и непальская фирма Fourteen Peaks Expedition предлагают реализовать проект уже этой весной в рамках 52-дневной исследовательской экспедиции.

«Как только мы получили предложение, мы запросили мнение министерства туризма... Министерство поручило нам подготовить проект, учитывающий риски, порядок взимания платы и другие аспекты. После принятия основных руководящих принципов будет выдано разрешение», — сказал глава департамента туризма Химала Гаутама.

В феврале этого года национальная ассамблея Непала приняла законопроект, ужесточающий правила восхождения на Эверест. Согласно документу, перед попыткой подняться на высочайшую вершину мира альпинисты должны совершить восхождение на одну из вершин, расположенных в Гималаях на высоте около семи тысяч метров.

Нововведение направлено на сокращение числа неопытных альпинистов, стремящихся покорить Эверест. Закон призван уменьшить очереди на маршрутах, количество несчастных случаев и нагрузку на спасательные службы.

Ранее на Эвересте из-за снежной бури застряли почти 1000 альпинистов.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!