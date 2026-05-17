В Непале могут запустить на Эверест китайского робота-гуманоида

Власти рассматривают возможность запуска на Эверест китайского робота-гуманоида Unitree G1 для уборки мусора с вершины, а также для помощи в мониторинге состояния ледников. Об этом сообщает Kathmandu Post со ссылкой на министерство туризма страны.

По данным издания, американская некоммерческая организация Geologic Dome и непальская фирма Fourteen Peaks Expedition предлагают реализовать проект уже этой весной в рамках 52-дневной исследовательской экспедиции.

«Как только мы получили предложение, мы запросили мнение министерства туризма... Министерство поручило нам подготовить проект, учитывающий риски, порядок взимания платы и другие аспекты. После принятия основных руководящих принципов будет выдано разрешение», — сказал глава департамента туризма Химала Гаутама.

В феврале этого года национальная ассамблея Непала приняла законопроект, ужесточающий правила восхождения на Эверест. Согласно документу, перед попыткой подняться на высочайшую вершину мира альпинисты должны совершить восхождение на одну из вершин, расположенных в Гималаях на высоте около семи тысяч метров.

Нововведение направлено на сокращение числа неопытных альпинистов, стремящихся покорить Эверест. Закон призван уменьшить очереди на маршрутах, количество несчастных случаев и нагрузку на спасательные службы.

Ранее на Эвересте из-за снежной бури застряли почти 1000 альпинистов.