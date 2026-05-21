Инфекционист объяснил, почему в России невозможна вспышка Эболы

Распространение лихорадки Эбола в России маловероятно из-за отсутствия подходящего климата и природного резервуара инфекции — плотоядных летучих мышей. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов, передает РИА Новости.

«Распространение лихорадки Эбола по территории РФ крайне маловероятно из-за климатических и географических условий, отсутствия природно-очагового резервуара инфекции (плотоядных летучих мышей), а также наличия эффективных мер реагирования на возможные завозные случаи», — заявил ученый.

Тем не менее Коновалов не исключил возможность завозных случаев. Однако российская система эпиднадзора обеспечена всем необходимым для оперативного пресечения таких инцидентов, добавил инфекционист.

17 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Международное учреждение объявило в этих странах чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Тем временем вирусолог Александр Чепурнов предложил испытать российскую вакцину против Эболы на обезьянах. Он объяснил это тем, что предыдущая версия препарата разрабатывалась для более ранних штаммов инфекции. Чтобы убедиться в эффективности вакцины против нового штамма, необходимо протестировать ее на обезьянах.

Ранее россиянам рассказали, как передается лихорадка Эбола.