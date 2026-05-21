Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Инфекционист объяснил, почему в России невозможна вспышка Эболы

РИА Новости: российский климат не подходит для лихорадки Эбола
Ingo Schulz/imagebroker.com/Global Look Press

Распространение лихорадки Эбола в России маловероятно из-за отсутствия подходящего климата и природного резервуара инфекции — плотоядных летучих мышей. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов, передает РИА Новости.

«Распространение лихорадки Эбола по территории РФ крайне маловероятно из-за климатических и географических условий, отсутствия природно-очагового резервуара инфекции (плотоядных летучих мышей), а также наличия эффективных мер реагирования на возможные завозные случаи», — заявил ученый.

Тем не менее Коновалов не исключил возможность завозных случаев. Однако российская система эпиднадзора обеспечена всем необходимым для оперативного пресечения таких инцидентов, добавил инфекционист.

17 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Международное учреждение объявило в этих странах чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Тем временем вирусолог Александр Чепурнов предложил испытать российскую вакцину против Эболы на обезьянах. Он объяснил это тем, что предыдущая версия препарата разрабатывалась для более ранних штаммов инфекции. Чтобы убедиться в эффективности вакцины против нового штамма, необходимо протестировать ее на обезьянах.

Ранее россиянам рассказали, как передается лихорадка Эбола.

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!