Россиянам рассказали, как передается лихорадка Эбола

Лихорадка Эбола изучена полностью, вирус не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, заражение возможно только через кровь либо при очень тесном контакте с нарушением целостности слизистых оболочек. Об этом «Москве 24» рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

Он уточнил, что, согласно современной классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), полное название патологии – «болезнь, вызванная вирусом Эбола». Резервуарным хозяином вируса являются существа из отряда рукокрылых. Эксперт уточнил, что заболевание лечится достаточно благополучно, если оказать помощь пациенту на первых этапах.

«Проблема эпидемии в Конго в том, что там другая культура. Заболевших на первых порах лечат шаманы, которые надеются на выздоровление. А когда африканец уже находится в критическом состоянии, шаман разрешает его отвезти в больницу, но к тому моменту уже поздно что-либо сделать», – пояснил Никифоров.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов до этого говорил, что в России маловероятно распространение лихорадки Эбола из-за отсутствия подходящих климатических условий и природного резервуара инфекции.

Ранее Онищенко перечислил самые опасные инфекции для мира в 2025 году.