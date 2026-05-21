Вирусолог раскрыл эффективность российской вакцины против Эболы Бундибугио

Российская вакцина против Эболы разрабатывалась под предыдущую вспышку заболевания, вызванную штаммом Заир. Текущую вспышку спровоцировал штамм Бундибугио, поэтому чтобы убедиться в эффективности разработанного в РФ препарата следует провести испытания на обезьянах – до этого момента полного доверия ему нет, заявил НСН вирусолог Александр Чепурнов.

Так он прокомментировал слова научного руководителя Центра Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что российская вакцина против вируса Эбола способна формировать иммунитет и против распространяющегося сейчас в Африке штамма Бундибугио. Специалист сравнил текущую ситуацию с вакциной против коронавируса – он напомнил, что тогда ученые тщательно ее испытали и опубликовали данные в серьезном журнале. Сейчас же обстоятельства другие – данные опубликованы в «не очень именитом журнале», а исследователи действуют по принципу «лучше это, чем ничего», считает эксперт.

«Но вообще известно, что даже Эбола Судан с Эболой не составляют протективности друг для друга, ― подчеркнул он. ― В своё время эту вакцину разрабатывали в связи с тем, что это был один из самых перспективных агентов для биологического оружия. В остальных случаях для разработчиков нужен коммерческий компонент, чтобы провести все доказательные испытания».

Только подтвердив исследованиями эффективность препарата можно будет вести «ответственный разговор», а пока всё это не более, чем рассуждения, заключил вирусолог.

До этого сообщалось, что ВОЗ рассматривает применение экспериментальных вакцин от лихорадки Эбола в Конго. В организации также усомнились, что со вспышкой заболевания удастся справиться в течение двух месяцев.

Напомним, 17 мая ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, зафиксировано международное распространение заболевания.

