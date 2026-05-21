В суде зарегистрировали жалобу на приговор Чекалину

Суд зарегистрировал жалобу на приговор экс-супругу блогера Лерчек
Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский суд зарегистрировал апелляционную жалобу на приговор бывшему супругу блогера Лерчек Артему Чекалину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба Чекалина Артема Александровича на приговор», — сказали агентству.

13 апреля суд приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, назначил ему штраф свыше 194 миллионов рублей.

Чекалин просил назначить ему условный срок, объяснив, что ему нужно растить троих детей, а его бывшая супруга блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) серьезно больна.

Чекалины являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Дело в отношении Лерчек приостановлено ввиду ее болезни, она проходит лечение от рака желудка четвертой степени.

Вскоре после этого сообщалось, что защита Чекалина обжаловала решение.

27 апреля стало известно, что блогер заплатил налоговой почти миллиард рублей.

Ранее осужденный Артем Чекалин приехал в «Бутырку».

 
