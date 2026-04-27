Экс-супруг Лерчек заплатил налоговой почти миллиард рублей

Блогер Артем Чекалин заплатил налоговой почти миллиард рублей. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, 27 апреля к осужденному за незаконный вывод средств в ОАЭ Чекалину пришел адвокат. По его словам, блогер не жалуется на условия содержания в учреждении.

112 добавляет, что всего Чекалин заплатил ФНС 900 млн рублей.

13 апреля суд приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, назначил ему штраф свыше 194 миллионов рублей. Чекалин с приговором не согласен, защита заявила представителям СМИ, что обжалует приговор.

Чекалин просил назначить ему условный срок, объяснив, что ему нужно растить троих детей, а его бывшая супруга блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) серьезно больна.

Чекалины являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Дело в отношении Лерчек приостановлено ввиду ее болезни, она проходит лечение от рака желудка четвертой степени.

Ранее брат Чекалина рассказал о реакции его детей на приговор отцу.