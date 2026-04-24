Адвокаты Чекалина обжаловали приговор

Защита блогера Артема Чекалина, осужденного за незаконные банковские операции, обжаловала приговор. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«О том, что жалоба уже подана, сообщил Константин Третьяков — адвокат экс-супруги Чекалина Лерчек», — сказано в посте.

13 апреля суд приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, назначил ему штраф свыше 194 миллионов рублей. Чекалин с приговором не согласен, защита заявила представителям СМИ, что обжалует приговор.

Чекалин просил назначить ему условный срок, объяснив, что ему нужно растить троих детей, а его бывшая супруга блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) серьезно больна.

Чекалины являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Дело в отношении Лерчек приостановлено ввиду ее болезни, она проходит лечение от рака желудка четвертой степени.

Ранее осужденный Артем Чекалин приехал в «Бутырку».