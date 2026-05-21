Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мазут обнаружили на пляжах в Крыму

Mash: разлившийся в Черное море мазут добрался от Туапсе до пляжей Крыма
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Разлившийся в Черное море в результате украинских атак на Туапсе мазут добрался до пляжей Крыма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, больше всего пострадал берег Севастополя. Местные жалуются на сгустки мазута у мыса Фиолент, бухты Ласпи и диких пляжей. Загрязнения нефтепродуктами также зафиксировали в Алуште, Гурзуфе, Форосе, Ялте и на пляже санатория «Ай-Петри».

На места обнаружения мазута приезжают сотрудники МЧС, которые ставят защитные сети и убирают жидкость, им также помогают волонтеры.

При этом власти заявляют, что в Ялте мазута уже нет, а вот в Севастополе, по их словам, предстоит большая работа.

К данному моменту специалисты собрали 20 мешков нефтепродуктов в Форосе, 12 — в Алуште, восемь — в Новофедоровке, по шесть — в Ялте и на массандровском пляже.

По словам экологов, выбросы будут продолжаться с началом лета и приходом устойчивой жары.

Причиной масштабной экологической проблемы в Туапсе стала серия ударов беспилотников по местному нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу, произошедшая в апреле. К концу месяца на всей территории Туапсинского муниципального округа был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В начале мая сообщалось, что в Туапсе собрали и вывезли около 17 тыс. кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси.

20 мая руководитель Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин заявил, что работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе НПЗ завершены. По его словам, там сформировали заградительный земляной вал.

Ранее в Туапсе пообещали очистить пляж от нефтепродуктов к летнему сезону.

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!