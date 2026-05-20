В МЧС рассказали о ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе

Telegram-канал «Сергей Бойко» (признан в РФ иностранным агентом)

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) завершены. Об этом заявил руководитель Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин на координационном совещании, его цитирует РИА Новости.

«Завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и сформирован заградительный земляной вал», — сказал Клушин.

По его словам, также сформирован заградительный вал в районе морского города. Он укреплен волнорезом из бетонных блоков.

Кроме того, на акватории реки установлены каскадные боновые заграждения, на постоянной основе осуществляется мониторинг акватории Черного моря, в том числе из космоса.

За апрель украинские беспилотные летательные аппараты трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали упавшие обломки сбитых беспилотников.

В городе продолжаются работы по устранению последствий налета: на уборке берега и очистке улиц работают более 600 человек. В жилых домах восстановлены подача воды, электроэнергии и газа. При этом местные жители жалуются на запах гари и недостаточную помощь со стороны властей. Что происходит в пострадавшем городе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Туапсе ограничили использование сырой воды.

 
