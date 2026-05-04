Тысячи кубометров мазута вывезли в Туапсе

В Туапсе собрали и вывезли около 17 тыс. кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Кубани со ссылкой на данные участников ликвидационных работ.

Из общего объема более 1,8 тыс. кубометров вывезли за последние сутки.

В работах задействованы порядка 730 человек и 65 единиц техники, включая специалистов МЧС России, «Кубань-СПАС», а также сотрудников муниципальных администраций и предприятий.

Параллельно в самом Туапсе, в том числе с участием волонтеров, продолжается уборка общественных пространств: вывозят мусор с улиц, дворов, парков и спортивных площадок.

До этого глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко заявил, что в Краснодарском крае намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников.

