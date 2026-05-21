Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил переименовать аборт в «жуткое убийство». Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению политика, женщины должны принимать решение о прерывании беременности, основываясь на «правильном определении».

«Все нормальные медики считают, что это убийство. Для того чтобы сократить число абортов, надо перестать врать людям и называть это жуткое убийство абортом. Это убийство младенца. Называйте вещи своими именами», — заявил парламентарий.

До этого сообщалось, что чиновники в Калужской области начали называть аборт «негативным выбором при беременности». Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, это формулировка Минздрава. Также там добавили, что выражение лучше раскрывает суть аборта.

В свою очередь, глава комитета Совфеда РФ по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова предложила усложнить поиск информации об абортах. По ее мнению, при запросе информации о способах прервать беременность должны появляться адреса центров психологической поддержки, а не мест, где можно сделать аборт.

