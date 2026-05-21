Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Милонов предложил переименовать аборт

Депутат Милонов предложил переименовать аборт в «жуткое убийство»
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил переименовать аборт в «жуткое убийство». Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению политика, женщины должны принимать решение о прерывании беременности, основываясь на «правильном определении».

«Все нормальные медики считают, что это убийство. Для того чтобы сократить число абортов, надо перестать врать людям и называть это жуткое убийство абортом. Это убийство младенца. Называйте вещи своими именами», — заявил парламентарий.

До этого сообщалось, что чиновники в Калужской области начали называть аборт «негативным выбором при беременности». Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, это формулировка Минздрава. Также там добавили, что выражение лучше раскрывает суть аборта.

В свою очередь, глава комитета Совфеда РФ по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова предложила усложнить поиск информации об абортах. По ее мнению, при запросе информации о способах прервать беременность должны появляться адреса центров психологической поддержки, а не мест, где можно сделать аборт.

Ранее в России придумали новый способ отговаривать женщин от абортов.

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!