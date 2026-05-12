В России нашли замену слову «аборт»

Чиновники в Калужской области стали называть аборт «негативным выбором при беременности». Об этом сообщили изданию «Подъем» в региональном Минздраве.

«Это формулировка Минздрава. Она красивее», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там заявили, что данная формулировка используется как синоним слову «аборт» специалистами профильных медцентров. В Минздраве уверены, что «негативный выбор при беременности» лучше раскрывает суть аборта.

До этого глава комитета Совета Федерации РФ по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова предложила усложнить поиск информации об абортах. По ее мнению, при запросе информации о способах прервать беременность должны появляться не адреса, где можно это сделать, а центры психологической поддержки.

В свою очередь представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе предложил внести изменение в Конституцию РФ, которое бы запретило аборты. Он отметил, что в христианской традиции жизнь обладает высшей ценностью, а доступность абортов ни при каких условиях не может сочетаться с этой ценностью. Кипшидзе подчеркнул, что лишение нерожденного ребенка жизни — это грех, разрушающий будущность человека и человечества.

