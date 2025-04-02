Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России придумали новый способ отговаривать женщин от абортов

«Осторожно, новости»: от абортов будут отговаривать рукой, держащей эмбрион
close
Telegram-канал Осторожно, новости

В женских консультациях будут отговаривать от абортов с помощью инсталляции руки, держащей эмбрион. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Теперь в кабинетах доабортного консультирования появится копия ладони, которая держит муляж 10–12-недельного эмбриона», — говорится в публикации.

Как отмечает источник, с помощью этого проекта активисты планируют отговаривать россиянок от абортов и помогать «осознавать ценность зарождающейся человеческой жизни».

«Осторожно, новости» пишет, что в Вологодской области у эмбрионов будут шапочки, которые свяжут волонтеры. Активисты пояснили, что будущая мать, которая решила сделать аборт, когда берет, например, голубую шапочку и надевает ее эмбриону, понимает, что у нее может родиться сын.

15 марта председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что частным клиникам в России следует прекратить зарабатывать на абортах, чтобы демографический спад замедлился.

Тема о полном запрете абортов несколько месяцев активно обсуждается общественными и политическими деятелями России, а также в научных кругах. В январе российские ученые написали открытые письма с осуждением абортов в частных клиниках и призвали к «решительным мерам со стороны государства и общества» для ограничения этой процедуры.

Ранее в РПЦ назвали часть россиян «развратными сусликами».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами