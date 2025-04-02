В России придумали новый способ отговаривать женщин от абортов

В женских консультациях будут отговаривать от абортов с помощью инсталляции руки, держащей эмбрион. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Теперь в кабинетах доабортного консультирования появится копия ладони, которая держит муляж 10–12-недельного эмбриона», — говорится в публикации.

Как отмечает источник, с помощью этого проекта активисты планируют отговаривать россиянок от абортов и помогать «осознавать ценность зарождающейся человеческой жизни».

«Осторожно, новости» пишет, что в Вологодской области у эмбрионов будут шапочки, которые свяжут волонтеры. Активисты пояснили, что будущая мать, которая решила сделать аборт, когда берет, например, голубую шапочку и надевает ее эмбриону, понимает, что у нее может родиться сын.

15 марта председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что частным клиникам в России следует прекратить зарабатывать на абортах, чтобы демографический спад замедлился.

Тема о полном запрете абортов несколько месяцев активно обсуждается общественными и политическими деятелями России, а также в научных кругах. В январе российские ученые написали открытые письма с осуждением абортов в частных клиниках и призвали к «решительным мерам со стороны государства и общества» для ограничения этой процедуры.

Ранее в РПЦ назвали часть россиян «развратными сусликами».