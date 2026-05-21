Песков заявил об отсутствии конкретики по выбору кандидата ЕС для переговоров с РФ

Сергей Бобылев/РИА Новости

Кандидаты от Европы для переговоров с Россией еще не обсуждались на официальном уровне, нет конкретики по переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Ему задали вопрос о кандидатах на роль посредника в переговорах между РФ и странами ЕС. Пескова также спросили, как в Кремле отнеслись к отказу от кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, которого предлагал президент РФ Владимир Путин.

«Сам Путин инициативно Шредера не предлагал. Его спросили журналисты, кто был бы предпочтителен? Он сказал, что его точки зрения — Шредер», — пояснил Песков.

По его словам, на официальном уровне дискуссий о возможном посреднике пока не ведется.

Он добавил, что в последние три-четыре недели в Кремле слышали заявления из Европы касательно возможных посредников, в том числе от президента Финляндии Александра Стубба. Песков отметил, что Россия готова диалогу, поскольку «говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации».

18 мая газета Politico написала, что на роль переговорщика с Россией от лица Европы могли бы претендовать Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

Ранее в Германии поддержали предложение Путина о назначении Шредера переговорщиком от ЕС.

 
